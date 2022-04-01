تفاصيل محاكمة نور شيبة أمام محكمة الاستئناف بتونس


Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 12:30قراءة: 0 د, 30 ث
      
باب نات - جلبت اليوم الجمعة 1 افريل 2022 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس ، الفنان نور شيبة المتهم فيها باستهلاك مخدر الكوكايين رفقة ابن لاعب دولي سابق وفنانة استعراضية وآخرون .

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وحضر الاستاذ احمد بن حسانة وبقية أعضاء هيئة الدفاع وتم تقديم اعلامات نيابة جديدة في حق نور شيبة وطلب المحامين التأخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة حجز القضية لتحديد موعد لها .

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وللإشارة فإن نور شيبة حوكم ابتداىيا بعدم سماع الدعوى إلا أن وزيرة العدل أذنت باعادة الأبحاث في القضية ليتم اثر ذلك إيداع نور شيبة وابن الاعب الدولي السابق السجن مجددا وإحالتهما وبقية المتهمين على القضاء .

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