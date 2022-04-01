لقاء بين رئيس الجمهورية والمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل


Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 11:43 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل ان "لقاء يجمع الأن رئيس الجمهورية والمكتب التنفيذي للإتحاد "

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وجاء في نشرية الاتحاد:
"يجري الآن لقاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل. ويجري هذا اللقاء في اطار التحاور وتبادل وجهات النظر في علاقة بالشأن الوطني وخاصة المستجدات السياسية الاخيرة، اضافة الى ما سيثار في لقاء اليوم من نقاط لها صلة بالاوضاع العامة للبلاد، وخاصة الاجتماعية منها والاقتصادية."

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