اليوم: الغنوشي يمثل أمام الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب


Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 11:03 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفاد مكتب راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المنحل أن وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب توجهت إليه بإستدعاء للمثول أمامها اليوم الجمعة رفقه أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في الجلسة العامة الافتراضيه للنواب السابقين بشبهة ''تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي''.

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وأكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المنحل المكلف بالإعلام والاتصال سابقا ماهر المذيوب ان الغنوشي تلقى دعوة للمثول أمام الفرقة المذكورة في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة 1 أفريل 2022.

ويذكر أنّ وزيرة العدل ليلى جفّال، كانت قد وجهت الأربعاء الفارط، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المنحل من أجل "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".
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ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة.

المصدر موزاييك


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 243843

Elmejri  (Switzerland)  |Vendredi 01 Avril 2022 à 11h 12m |           
سياسات الديكتاتوريات الفاشلة لتخويف و تهديد معارضيهم

حفظ الله تونس و أهلها من ظلمات الجهل و الظلم و الإستبداد و الفساد و الأحقاد و الشرور كلها




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