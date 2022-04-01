حزب التكتل: "حل مجلس النواب، خرق وانتهاك للدستور وتوجه نحو ارساء نظام الاستبداد"


Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 10:20 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أن "القرار الرئاسي بحل مجلس نواب الشعب، يندرج في مسار تصاعدي لخرق وانتهاك الدستور ودعم توجه ارساء نظام الاستبداد وتجميع كل السلط بصفة نهائية ومباشرة ومطلقة بيد الرئيس.

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واعتبر الحزب في بيان له مساء امس الخميس، عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن "لا علاقة لقرار الحل بالمصلحة الوطنية وخدمة قضايا الشعب" مستنكرا "توظيف القضاء واقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية للدولة بهدف التخلص من الخصوم السياسيين ومعالجة الخلافات السياسية باستعمال القوة.

وبالرّد على المواقف السياسية بتوجيه تهم التآمر على الأمن القومي، على غرار ما عهدناه في الأنظمة الكليانية الاستبدادية".
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وندد حزب التكتل بتصريحات الرئيس حول إقصاء النواب من الترشح للانتخابات القادمة، مؤكدا أن أية عملية تغيير للقانون الانتخابي وغيره من القوانين لا يمكن أن تتم بصفة أحادية في دولة ديمقراطية، وأن ذلك من شأنه ان يمس من جوهر الانتخابات ومن نزاهتها.
وأكد ان "التأخر الكبير في الذهاب الى حوار وطني بسبب تصلب مواقف رئيس الجمهورية وتعنت الائتلاف البرلماني لما قبل 25 جويلية أدى الى تعمق الازمة وبلوغها حالة من الصراع غير المسبوق بين الشرعيات، وهو ما سينجر عنه حتما تداعيات على غاية من الخطورة مهددة كيان الدولة بالتفكك والانهيار".

ودعا حزب التكتل إلى "عقد حوار وطني يجمع كل الاطراف والحساسيات تمهيدا لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في اقرب الآجال تجنبا لوقوع البلاد في ما لا يحمد عقباه و سقوط السقف على الجميع".

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