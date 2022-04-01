ماهر مذيوب يقدّم شكوى ضدّ رئيس الجمهورية لدى الإتحاد البرلماني الدولي

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كشف مساعد رئيس البرلمان المنحل ماهر مذيوب، في تدوينة عبر صفحتهعلى فيسبوك أنه تقدم بشكوى ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى الرئيس و الهيئات القيادية ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي.وقال ماهر مذيوب " أن هذه الشكوى تأتي من أجل إبطال والغاء ولاية برلمانية على أساس تعسفي ، وقيادة أعمال تهديد و تحريض ضد نواب الشعب و بدء إجراءات أولية لمحاكمة أكثر من 120 نائب بتهم حكمها الإعدام".جدير بالذكر أن فرقة مكافحة الإرهاب في العوينة وجهت استدعاءات لعدد من النواب بعد مشاركتهم في جلسة افتراضية وصفها الرئيس بالانقلاب الفاشل.وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن عن حل مجلس نواب الشعب استنادا الى الفصل 72 من الدستور، وإثر عقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان المجمدة صلاحياته منذ أشهر. واعتبر رئيس الدولة ذلك الأمر "خروجا وتآمرا مفضوحا على القانون" و"زرعا للفتنة وتآمرا على أمن الدولة".وأشار الرئيس سعيد خلال اللقاء مع رئيسة الحكومة، إلى حديثه مع وزيرة العدل "حتى تقوم النيابة العمومية بدورها".وصادق 116 نائبا شاركوا في تلك الجلسة على مشروع قانون متعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية الذي اتخذها رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021 . وتم التصويت على مشروع ذلك القانون، دون تسجيل أي احتفاظ أو اعتراض.