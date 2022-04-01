الصغير الزكراوي:الرئيس أخطأ بالارتكاز على اعتماد الفصل 72 لحل البرلمان

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قال استاذ القانون الدستوري الصغير زكراوي في مداخلة على قناة التاسعة ان الرئيس قيس سعيد اخطأ بالارتكاز على اعتماد الفصل 72 لحل البرلمان.وقال الصغير الزكراوي " كان على الرئيس ان يقول باننا في حالة استثناء وبالتالي فانه من حقه حل البرلمان لمواجهة خطر داهم".وتابع الصغير الزكراوي " رئيس الجمهورية غير مُجبَر على الدعوة لانتخابات مبكرة خلال 90 يوما كما يعتقد البعض".وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن عن حل مجلس نواب الشعب استنادا الى الفصل 72 من الدستور، وإثر عقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان المجمدة صلاحياته منذ أشهر. واعتبر رئيس الدولة ذلك الأمر "خروجا وتآمرا مفضوحا على القانون" و"زرعا للفتنة وتآمرا على أمن الدولة".وأشار الرئيس سعيد خلال اللقاء مع رئيسة الحكومة، إلى حديثه مع وزيرة العدل "حتى تقوم النيابة العمومية بدورها".وصادق 116 نائبا شاركوا في تلك الجلسة على مشروع قانون متعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية الذي اتخذها رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021 . وتم التصويت على مشروع ذلك القانون، دون تسجيل أي احتفاظ أو اعتراض.