مروحيات أوكرانية تتسلل إلى الأراضي الروسية وتقصف مستودعا للنفط في مدينة حدودية


Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 06:25قراءة: 0 د, 25 ث
      
وكالات - أفاد رئيس مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة شخصين في حريق اندلع اليوم الجمعة في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء قصف أوكراني.

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وكتب غلادكوف في صفحته على "التلغرام": "اندلع الحريق في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا".

وأضاف: "يوجد هناك مصابون. شخصان. إنهم عمال المستودع. لقد تلقوا الإسعافات الأولية، وحياتهم ليست في خطر".
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وتابع: "لقد بدأنا في إعادة توطين سكان شوارع بوتشتوفايا وماكارينكو وقسطنطين زاسلونو إلى مكان أكثر أمانا".


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