مروحيات أوكرانية تتسلل إلى الأراضي الروسية وتقصف مستودعا للنفط في مدينة حدودية

وكالات -

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وكتب غلادكوف في صفحته على "التلغرام": "اندلع الحريق في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا".وأضاف: "يوجد هناك مصابون. شخصان. إنهم عمال المستودع. لقد تلقوا الإسعافات الأولية، وحياتهم ليست في خطر".وتابع: "لقد بدأنا في إعادة توطين سكان شوارع بوتشتوفايا وماكارينكو وقسطنطين زاسلونو إلى مكان أكثر أمانا".