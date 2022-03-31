الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها من قرار حلّ البرلمان

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حثت الأمم المتحدة "جميع الأطراف التونسية الفاعلة" على تجنب أي أفعال يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية، وذلك بعد قرار حل البرلمان.و قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، في مؤتمر صحفي في المقر الدائم، إن المنظمة الدولية تلحظ "بعين من القلق القرار الذي اتُخذ لحل البرلمان"، في إشارة إلى قرار الرئيس، قيس سعيّد الذي قضى بحل مجلس النواب، وذلك بعد أشهر على تجميد البرلمان ضمن حزمة إجراءات اتخذها في شهر جويلية الماضي.