الاستشارة الوطنية: التونسيون يريدون الشركات الأهلية..

أكــد وزير نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال خلال تقديم نتائج الاستشارة الوطنية بحضور رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن بأن محاولات الاختراق المحبطة للاستشارة بلغ 120 ألف محاولة اختراق .
وشدد الوزير على أنه تم احباط جميع محاولات الاختراق بالداخل والخارج .
وكشف الوزير أنّ عدد المشاركين بلغ 534.915 مواطنا، مبينا أنّ 101.700 شاركوا في مساحة التعيبر الحرّ أي بنسبة 20% من المشاركين.
التونسيون يريدون الشركات الأهلية..
أكّد وزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي خلال لقائه يوم الخميس 31 مارس 2022 برئيس الجمهورية قيس سعيّد واستعراض نتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية أنّ 67.9% من المشاركين اختاروا القطاع الفلاحي للنهضو بالتنمية، و38.5% اختاروا الصناعات المعمليّة، وفضّل 24.7% الخدمات التجارية.
وفي ما يتعلق بحلّ المشكل الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحليّ، أجاب 75.1% بنعم و21% بـ'لا'.
وعلّق رئيس الجمهورية على هذا السؤال، مؤكّدا أن هذه الأرقام دليل على أن الشركات الأهلية المحليّة مطلب شعبي.
وحول بعث المشاريع، كشف الوزير أنّ 53.7% من المشاركين أكّدوا أنهم لم يقوموا ببعث مشروع أو حتى حاولوا ذلك، فيما أجاب 43.5% منهم بنعم .
وعن أهم العراقيل التي تعيق بعث المشاريع كانت الإجابات كالتالي:
57.4% صعوبة الحصول على التراخيص وتعقيد الاجراءات الادارية
56.5% صعوبة الحصول على التمويلات
36.7% غياب محدودية رأس المال
35.8% الفساد
14.2% احتكار الانشطة من طرف المؤسسات الموجودة في الجهة
60.8% من المشاركين مع تعديل القانون الانتخابي
وأوضح نزار بن ناجي أنّه في ما يتعلّق بسؤال المشاركين عن أهمّ الاصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية في تونس، اختار %60.8 منهم تعديل القانون الانتخابي، و%44.4 تعديل قانون الاحزاب.
وفضّل 38% من المشاركين تعديل الدستور و%36.5 صوّتوا لوضع دستور جديد.
كما اختار 26.5% تعديل قانون الجمعيات و%1.2 أجابوا أنهم لا يرون ضرورة للقيام بإصلاح.
وعن دور القضاء في ارساء العدالة وهل أنّ القضاء في تنظيمه الحالي يحقق العدالة المنشودة، كانت إجابة %75.7 من المشاركين بـ''لا'' فيما أجاب %18.1 بـ''نعم''.
86.4% من المشاركين اختاروا النظام الرئاسي
وأوضح أنّه في محور الشأن السياسي والانتخابات، وحول المستقبل الذي يحبّذه التونسيون لبلادهم كانت الإجابات كالتالي:
70.4% دولة القانون
31.2% عمل حرية كرامة وطنية
29.5% ديمقراطية أمن وسيادة
28.3% تنمية شاملة وتضامن
22.1% جهد كفاءة وإبداع
وحول النظام السياسي المفضل
%86.4 مع نظام رئاسي
%8 مع نظام مختلط
%3.1 نظام برلماني
%2.5 خيروا عدم الاجابة
وبخصوص نظام الاقتراع المفضل اختار
70.7% من المشاركين نظام الاقتراع على الافراد
21.8% نظام الاقتراع على القائمات
7.6% لا إجابة
وحول سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الاغلبية قبل اتنتهاء الفترة النيابية
92.9% موافق
4.7% غير موافق
3.2% لا اجابة
وشدد الوزير على أنه تم احباط جميع محاولات الاختراق بالداخل والخارج .
وكشف الوزير أنّ عدد المشاركين بلغ 534.915 مواطنا، مبينا أنّ 101.700 شاركوا في مساحة التعيبر الحرّ أي بنسبة 20% من المشاركين.
التونسيون يريدون الشركات الأهلية..
أكّد وزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي خلال لقائه يوم الخميس 31 مارس 2022 برئيس الجمهورية قيس سعيّد واستعراض نتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية أنّ 67.9% من المشاركين اختاروا القطاع الفلاحي للنهضو بالتنمية، و38.5% اختاروا الصناعات المعمليّة، وفضّل 24.7% الخدمات التجارية.
وفي ما يتعلق بحلّ المشكل الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحليّ، أجاب 75.1% بنعم و21% بـ'لا'.
وعلّق رئيس الجمهورية على هذا السؤال، مؤكّدا أن هذه الأرقام دليل على أن الشركات الأهلية المحليّة مطلب شعبي.
وحول بعث المشاريع، كشف الوزير أنّ 53.7% من المشاركين أكّدوا أنهم لم يقوموا ببعث مشروع أو حتى حاولوا ذلك، فيما أجاب 43.5% منهم بنعم .
وعن أهم العراقيل التي تعيق بعث المشاريع كانت الإجابات كالتالي:
57.4% صعوبة الحصول على التراخيص وتعقيد الاجراءات الادارية
56.5% صعوبة الحصول على التمويلات
36.7% غياب محدودية رأس المال
35.8% الفساد
14.2% احتكار الانشطة من طرف المؤسسات الموجودة في الجهة
60.8% من المشاركين مع تعديل القانون الانتخابي
وأوضح نزار بن ناجي أنّه في ما يتعلّق بسؤال المشاركين عن أهمّ الاصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية في تونس، اختار %60.8 منهم تعديل القانون الانتخابي، و%44.4 تعديل قانون الاحزاب.
وفضّل 38% من المشاركين تعديل الدستور و%36.5 صوّتوا لوضع دستور جديد.
كما اختار 26.5% تعديل قانون الجمعيات و%1.2 أجابوا أنهم لا يرون ضرورة للقيام بإصلاح.
وعن دور القضاء في ارساء العدالة وهل أنّ القضاء في تنظيمه الحالي يحقق العدالة المنشودة، كانت إجابة %75.7 من المشاركين بـ''لا'' فيما أجاب %18.1 بـ''نعم''.
86.4% من المشاركين اختاروا النظام الرئاسي
وأوضح أنّه في محور الشأن السياسي والانتخابات، وحول المستقبل الذي يحبّذه التونسيون لبلادهم كانت الإجابات كالتالي:
70.4% دولة القانون
31.2% عمل حرية كرامة وطنية
29.5% ديمقراطية أمن وسيادة
28.3% تنمية شاملة وتضامن
22.1% جهد كفاءة وإبداع
وحول النظام السياسي المفضل
%86.4 مع نظام رئاسي
%8 مع نظام مختلط
%3.1 نظام برلماني
%2.5 خيروا عدم الاجابة
وبخصوص نظام الاقتراع المفضل اختار
70.7% من المشاركين نظام الاقتراع على الافراد
21.8% نظام الاقتراع على القائمات
7.6% لا إجابة
وحول سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الاغلبية قبل اتنتهاء الفترة النيابية
92.9% موافق
4.7% غير موافق
3.2% لا اجابة
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