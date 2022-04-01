الاستشارة الوطنية: التونسيون يريدون الشركات الأهلية..

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التونسيون يريدون الشركات الأهلية..

60.8% من المشاركين مع تعديل القانون الانتخابي



86.4% من المشاركين اختاروا النظام الرئاسي

وبخصوص نظام الاقتراع المفضل اختار

أكــد وزير نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال خلال تقديم نتائج الاستشارة الوطنية بحضور رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن بأن محاولات الاختراق المحبطة للاستشارة بلغ 120 ألف محاولة اختراق .وشدد الوزير على أنه تم احباط جميع محاولات الاختراق بالداخل والخارج .وكشف الوزير أنّ عدد المشاركين بلغ 534.915 مواطنا، مبينا أنّ 101.700 شاركوا في مساحة التعيبر الحرّ أي بنسبة 20% من المشاركين.أكّد وزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي خلال لقائه يوم الخميس 31 مارس 2022 برئيس الجمهورية قيس سعيّد واستعراض نتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية أنّ 67.9% من المشاركين اختاروا القطاع الفلاحي للنهضو بالتنمية، و38.5% اختاروا الصناعات المعمليّة، وفضّل 24.7% الخدمات التجارية.وفي ما يتعلق بحلّ المشكل الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحليّ، أجاب 75.1% بنعم و21% بـ'لا'.وعلّق رئيس الجمهورية على هذا السؤال، مؤكّدا أن هذه الأرقام دليل على أن الشركات الأهلية المحليّة مطلب شعبي.وحول بعث المشاريع، كشف الوزير أنّ 53.7% من المشاركين أكّدوا أنهم لم يقوموا ببعث مشروع أو حتى حاولوا ذلك، فيما أجاب 43.5% منهم بنعم .وعن أهم العراقيل التي تعيق بعث المشاريع كانت الإجابات كالتالي:57.4% صعوبة الحصول على التراخيص وتعقيد الاجراءات الادارية56.5% صعوبة الحصول على التمويلات36.7% غياب محدودية رأس المال35.8% الفساد14.2% احتكار الانشطة من طرف المؤسسات الموجودة في الجهةوأوضح نزار بن ناجي أنّه في ما يتعلّق بسؤال المشاركين عن أهمّ الاصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية في تونس، اختار %60.8 منهم تعديل القانون الانتخابي، و%44.4 تعديل قانون الاحزاب.وفضّل 38% من المشاركين تعديل الدستور و%36.5 صوّتوا لوضع دستور جديد.كما اختار 26.5% تعديل قانون الجمعيات و%1.2 أجابوا أنهم لا يرون ضرورة للقيام بإصلاح.وعن دور القضاء في ارساء العدالة وهل أنّ القضاء في تنظيمه الحالي يحقق العدالة المنشودة، كانت إجابة %75.7 من المشاركين بـ''لا'' فيما أجاب %18.1 بـ''نعم''.وأوضح أنّه في محور الشأن السياسي والانتخابات، وحول المستقبل الذي يحبّذه التونسيون لبلادهم كانت الإجابات كالتالي:70.4% دولة القانون31.2% عمل حرية كرامة وطنية29.5% ديمقراطية أمن وسيادة28.3% تنمية شاملة وتضامن22.1% جهد كفاءة وإبداعوحول النظام السياسي المفضل%86.4 مع نظام رئاسي%8 مع نظام مختلط%3.1 نظام برلماني%2.5 خيروا عدم الاجابة70.7% من المشاركين نظام الاقتراع على الافراد21.8% نظام الاقتراع على القائمات7.6% لا إجابة92.9% موافق4.7% غير موافق3.2% لا اجابة