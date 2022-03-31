تبّون يستقبل الجرندي

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ستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب، مساء اليوم الخميس، إنّ "اللقاء حضره رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية ".وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أجرى ظهر اليوم، مكالمة هاتفية مع عبد المجيد تبون، تمّ التطرق خلالها إلى العلاقات الثنائية "المتميّزة" التي تربط تونس بالجزائر.وقال وزير الخارجية عثمان الجرندي عقب استقباله، إنه نقل للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قراءات وتحاليل الرئيس قيس سعيد لمختلف الأوضاع السائدة في المنطقة، وخاصة وجود أزمات مباشرة وفي إفريقيا ومناطق أخرى في العالم.وذكر الجرندي أنه حمل رسالة أخوة وتضامن للرئيس تبون من الرئيس قيس سعيد، وأن زيارته للجزائر تندرج في إطار "سنة التشاور التي أسس لها الرئيسان، والتنسيق والتواصل في أمهات القضايا المطروحة، خاصة اجتماع اللجنة الحكومية العليا الجزائرية التونسية الذي سينعقد في وقت لاحق".