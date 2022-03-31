ملف القضاء محور لقاء رئيس الجمهورية بعدد من الوزراء

. ..

. .

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 31 مارس 2022 بقصر قرطاج، ب نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل، والسيد عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، والسيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية , تطرق اللقاء إلى ضرورة أن يكون القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس في موعد مع تحقيق العدالة على قدم المساواة لأن ما حصل يوم أمس كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها.وكان رئيس الجمهورية استقبل في وقت سابق نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.وتم خلال هذا اللقاء تناول جملة من المواضيع تتعلق بالسير العادي لدواليب الدولة وضرورة استمراريتها، إلى جانب التطرق إلى النصوص التي تم تداولها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بالقصبة.