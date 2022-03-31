استطلاع امرود: قيس سعيد يحتل المرتبة الاولى في الرئاسية والدستوري يتصدر التشريعية


Publié le Jeudi 31 Mars 2022 - 19:41قراءة: 0 د, 23 ث
      
كشفت مؤسسة إمرود كونسيلتينغ، الخميس 31 مارس، إنّ حزب الدستوري الحر يتصدّر نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بنسبة 34 بالمائة.

...

ووفق استطلاع الراي فإن حزب قيس سعيد يحتل المرتبة الثانية بنسبة 24 بالمائة في حين احتلت حركة النهضة المرتبة الثالثة بـ 13 بالمائة.
وتصدر الرئيس قيس سعيد نوايا التصويت بحوالي 76 في المائة ثم رئيسة الحزب الدستوري الحر في المرتبة الثانية ب 8 في المائة ثم النائب الصافي سعيد ب3 في المائة.

..



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243813



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 31 مارس 2022 | 28 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:10 18:43 15:56 12:30 06:07 04:39
Babnet
16°
Babnet21°Babnet% 63:الرطــوبة
تونــسBabnet14°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1419°-1115°-714°-818°-11
  • Avoirs en devises
    22389,3

  • (31 mars)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,30274 DT        1$ =2,96314 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mars)   2650,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
   