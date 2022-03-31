استطلاع امرود: قيس سعيد يحتل المرتبة الاولى في الرئاسية والدستوري يتصدر التشريعية

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كشفت مؤسسة إمرود كونسيلتينغ، الخميس 31 مارس، إنّ حزب الدستوري الحر يتصدّر نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بنسبة 34 بالمائة.ووفق استطلاع الراي فإن حزب قيس سعيد يحتل المرتبة الثانية بنسبة 24 بالمائة في حين احتلت حركة النهضة المرتبة الثالثة بـ 13 بالمائة.وتصدر الرئيس قيس سعيد نوايا التصويت بحوالي 76 في المائة ثم رئيسة الحزب الدستوري الحر في المرتبة الثانية ب 8 في المائة ثم النائب الصافي سعيد ب3 في المائة.