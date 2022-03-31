تأجيل قضية غرق محب الافريقي عمر العبيدي للمرة الثالثة


Publié le Jeudi 31 Mars 2022 - 18:14قراءة: 0 د, 29 ث
      
قررت اليوم الخميس 31 مارس 2022, هيىئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تأجيل قضية غرق محبي الافريقي عمر العبيدي للمرة الثالثة ، وذلك استجابة لطلب محامو الأمنيين المتهمين في القضية الذين طلبوا من المحكمة التاخير وقد فوضت النيابة النظر .

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ويواجه الأمنيين المتهمين في ملف القضية وعددهم 14 أمنيا تهم القتل على وجه الخطأ وعدم الإنجاد المحظور والتقصير الناجم عنه وفاة شخص على وجه الخطأ وذاك على خلفية اتهامهم بعدم نجدة الضحية خلال سقوطه في وادى بالقرب من ملعب رادس اثر انتهاء إحدى المقابلات الرياضية التى شابتها اعمال عنف وشهدت كر وفر بين الأمنيين والجماهير الرياضية .

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