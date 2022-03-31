أساتذة قانون يحذّرون من من مغبّة الاستمرار في تفكيك الدولة

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أصدر عدد من أساتذة القانون عريضة يحذّرون فيها من مغبّة الاستمرار في تفكيك الدولة واستهداف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما حذّروا من مغبة المساس بمنظومة الحكم المحلي الناشئة أو المضيّ بشكل انفرادي نحو وضع دستور جديد والزجّ بالبلاد في مغامرات مجهولة اعتمادا على مجرد استشارة افتراضية تفتقد الى أي سند قانوني.يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن أمس الاربعاء عن حل البرلمان. وكان 116 نائبا قرّروا خلال جلسة عامة للبرلمان المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117."عريضة أساتذة القانونبمختلف كليات ومعاهد الحقوق في تونسنظرا إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها بلادنا منذ حدث 25 جويلية 2021 وما أعقبه من تجميد لمجلس نواب الشعب ومن صدور للأمر 117 ، وما انجر عنه من إلغاء للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ومن تحصين للمراسيم الرئاسية من أي طعن قضائي، وما انتهى إليه الوضع من تجميد هيئة مكافحة الفساد وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وإحلال مجلس آخر محلّه لا يتوفر على الحد الأدنى من الاستقلالية والحياد والنزاهة وأخيرا حل مجلس نواب الشعب وتكليف وزيرة العدل بإسداء تعليماتها للنيابة العمومية "لتتبع النواب المشاركين في الجلسة العامة بتهمة تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة "، يهمنا نحن أساتذة القانون بمختلف الجامعات التونسية أن نعبر عن عميق انشغالنا لما آلت إليه الأوضاع من تدهور ينذر بما هو أكبر وأخطر في ظلّ إصرار سلطة الأمر الواقع على المضي في تنفيذ مشروعها الشخصي.وإذ نذكر بأن دمج السلطات في يد شخص واحد لا يساهم إلا في إرساء أنظمة غير ديمقراطية وبأن تحصين الأوامر الرئاسية من أي طعن قضائي لا يرسي إلا دولة الظلم والقهر لا دولة القانون، فإننا نحذر من مغبّة الاستمرار في تفكيك الدولة واستهداف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما نحذّر من مغبة المساس بمنظومة الحكم المحلي الناشئة أو المضيّ بشكل انفرادي نحو وضع دستور جديد والزجّ بالبلاد في مغامرات مجهولة اعتمادا على مجرد استشارة افتراضية تفتقد الى أي سند قانوني.هذا ونذكر بأن الدستور هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين لا يمكن أن يكتسب صفته الديمقراطية إلا إذا تمّ وضعه من قبل ممثلين منتخبين عن الشعب، وبأن دستور الجمهورية التونسية لعام 2014 لم يصدر بشكل اعتباطي، بل حظي بإجماع نواب المجلس الوطني التأسيسي، وبرعاية الأمم المتحدة. كما أشادت به لجنة البندقية، ولقي من العالم كل ترحيب.ولا يفوتنا في هذا السياق أن نعبّر عن قلقنا الشديد إزاء تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس، ولاسيما منها حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التنقل، واستعمال القضاء العسكري ضد المدنيين. وإننا إذ ندعو كل القوى الحزبية والاجتماعية والمدنية إلى توحيد الصف من أجل إنقاذ البلاد مما تردت اليه، لا يسعنا إلا أن نعبر عن رفضنا المطلق للمسار المتعسّف المفروض بقوة الأمر الواقع.1. شاكر الحوكي: أستاذ مساعد في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس2. كمال بن مسعود: أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس3. وحيد الفرشيشي: أستاذ محاضر في القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس4. عبد الرزاق مختار: استاذ محاضر في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة5. معتز القرقوري: أستاذ محاضر في القانون العام بكلية الحقوق بصفاقس6. عبد المنعم لعبيدي: أستاذ مساعد قانون خاص بالمعهد العالي للدراسات القانونية بالقيروان7. فاطمة الرعاش: أستاذة مساعدة في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة8. حمادي الرديسي: أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس9. جليلة بوزويتة: أستاذة محاضرة في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة10. منى كريم: أستاذة مساعدة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس11. سامي الجربي: أستاذ متميز في القانون الخاص بكلية الحقوق بصفاقس.12. كمال الرزقي: أستاذ مساعد في القانون العام بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس13. عبد القادر فتح الله: أستاذ محاضر في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة14. نذير بن عمو: أستاذ في القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس15. صحبي الخلفاوي: أستاذ مساعد في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة16. مروان الديماسي: جامعي في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة17. على النني: أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس18. احمد ادريس: أستاذ القانون في جامعة تونس المنار19. منصف بوقرة: أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس20. عبد الوهاب المعطر: أستاذ القانون العام بكلية التصرف بصفاقس21. سنية الفرجاني: أستاذة مساعدة في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة22. حمادي الرايس: جامعي في القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس23. حمادي الرائد: أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس24. حسين السالمي: أستاذ في القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس25. شكري خميرة: أستاذ مساعد في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس26. يوسف بلعيوني: جامعي في القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس27. محمد سعيد: أستاذ في القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس28. جوهر بن مبارك: جامعي قانون عام بالمعهد العالي للتصرف بتونس29. عمر البوبكري: أستاذ محاضر في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة30. مبروك الحريزي: جامعي في القانون العام بالمعهد الأعلى للدراسات التطبيقية في الانسانيات بسبيطلة31. انيس السنوسي: أستاذ مساعد في القانون العام بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان32. يحيا لسود: أستاذ مساعد قانون خاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس33. رائف جراد: جامعي في القانون العام، بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة34. ليلى جرادي: جامعية في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس35. محمد أمين الجلاصي: جامعي في القانون العام بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان.36. نوفل الخازن: جامعي في القانون العام بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان37. عطيات مخلوف: أستاذة مساعدة في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس38. ماجدة مرابط: أستاذة محاضرة في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة39. حنان بن علي: جامعية في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة40. عادل محمودي: جامعي مختص في القانون خاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونسوتبقى القائمة مفتوحة لكل الأساتذة الجامعيين الراغبين في التوقيع"