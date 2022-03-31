الفتيتي: حلّ البرلمان حقّق أحد أهداف الجلسة العامة الافتراضية..


Publié le Jeudi 31 Mars 2022 - 14:04قراءة: 0 د, 54 ث
      
أكّد طارق الفتيتي النائب الأوّل لرئيس البرلمان المنحلّ، في مداخلة هاتفية له في "ميدي شو" اذاعة موزاييك اليوم الخميس 31 مارس 2022، أنّ الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس، حقّقت إحدى أهدافه وهي حلّ البرلمان، وفق تصريحه.

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وأوضح قائلا: "قرّرنا عقد جلسة عامة، وكنّا في انتظار رجّة.. وضعنا أهدافا لهذه الجلسة، قلنا إنّه إما سندفع رئيس الجمهورية قيس سعيّد للحوار أو لحلّ المجلس.. يمكن في الحلّ فما حلّ".

وأضاف أنّ هذه الجلسة تقرّر عقدها نتيجة رفض قيس سعيّد كلّ مبادرات الحوار، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ عددا من النواب رفضوا تولي راشد الغنوشي ترأس الجلسة فبقي الأمر على عاتقه، وفق قوله.
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وفي تعليقه على فتح بحث تحقيقي ضدّ نواب بتهمة التآمر على أمن الدولة، أكّد الفتيتي احترامه للقانون ورئاسة الجمهورية، قائلا: "نحن في دولة قانون ومؤسسات إن صحّ القول ما تبقى من المؤسسات.. قمت بواجبي وأنا موجود على ذمة القضاء".


يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن أمس الاربعاء عن حل البرلمان. وكان 116 نائبا قرّروا خلال جلسة عامة  للبرلمان المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 243791

Fathi  (Libya)  |Jeudi 31 Mars 2022 à 14h 17m |           
سبحانه...من جعل المتقلب يعطي دروسا في الوطنية....ومن جعل المظلومين منقلبين على شرعية زائفة....وصفهم بالعملاء....وامر القضاء بفتح بحث الحقيقي في شأنهم......



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