عبير موسي: على قيس سعيد إعلان إنتهاء الإجراءات الإستثنائية وإلغاء المرسوم عدد 117

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قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد مجبر على إحترام الفصل 72 الذي إعتمده في قرار حل البرلمان والمضي في مسار التوجه الى الانتخابات التشريعية.وقالت موسي خلال ندوة صحفية أن الفصل80 المتعلق بالفترة الاستثنائية لم يعد ممكن تطبيقه او اعتماده من قبل رئيس الجمهورية على اعتبار أن الخطر الداهم الذي كان يعتبره قيس سعيد موجبا لتفعيل الاجراءات الاستثنائية وقع تجاوزها بحل البرلمان على حد قول عبير موسي.ودعت موسي رئيس الجمهورية الى اصدار بيان يعلن انهاء الاجراءات الاستثنائية اثر حل البرلمان، والاعلان عن الغاء الامر 117 الذي اصدره رئيس الجمهورية.وكان رئيس الدولة وصف في كلمة بثتها القناة الوطنية 1، الجلسة العامة الافتراضية، التي عقدها، الاربعاء، أعضاء في البرلمان، إثر دعوة من مكتبه، بـ"محاولة انقلابية فاشلة"، وبأنها "تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".وقال رئيس الجمهورية إنه قرر حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور، "حفاظا على الدولة وحفاظا على المؤسسات وحفاظا على الشعب"، مشددا، في المقابل، على أنه هناك "شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة، لا فكرة الدولة"، وفق تعبيره.وتساءل رئيس الدولة عن تلك الجلسة الافتراضية للبرلمان، والتي تم خلالها المصادقة على قانون يلغي جميع المراسيم الرئاسية المعلنة منذ 25 جويلية الماضي، وقال إنها "جلسة فاقدة لكل مشروعية". وتابع يقول: "ماذا يتحدّثون عنه، وبأية قوانين يحلمون.. هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة... الدولة مؤسسات وشعب، وهم يعرفون أنه لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق". واعتبر أن ''نجوم السماء أقرب لهم'' من مساعيهم ل''تقسيم البلاد وزرع الفتنة''، حسب قوله.من جهة أخرى، أعلن سعيد عن مبادرة وزيرة العدل بفتح دعوى قضائية في الغرض، وملاحقة المتورطين جزائيا.