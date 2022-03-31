بلاغ صحفي -
بعد ثمانية أشهر من الصراع على السلطة، دفع الشعب التونسي ضريبته ولازال يدفع، حيث لم تتجمد اعمال مجلس النواب فحسب بل تجمدت وتدهورت معه المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين وكانت عواقب مرور رئيس الجمهورية بقوة تحت طائلة الفصل 80 وخيمة على اقتصاد البلاد والوضع الاجتماعي والسياسي لشعبنا.
حزب القطب: تعارك سعد ومسعود جات الضربة في الشعب
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الخميس 31 مارس 2022 | 28 شعبان 1443
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