وليد جلاد: طارق الفتيتي بخير وقضى الليل في دارو

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نفى النائب في البرلمان المنحل وليد جلاد في مداخلة عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" إيقاف نائب رئيس البرلمان ورئيس الجلسة العامة الافتراضية طارق الفتيتي.وأضاف وليد جلاد "طارق الفتيتي قد قضى الليل بين ابنائه ولا صحة للمعطيات حول القبض عليه بعد خطاب الرئيس قيس سعيد".وتابع جلاد "نعم الامن موجود بالقرب من منزله وربما لحمايته " مضيفا " جميعنا قضينا الليل في منازلنا وجميعنا على ذمة القضاء".