عبير موسي: لا مجال لاستفتاءات "القطوس في شكارة"


Publié le Jeudi 31 Mars 2022 - 08:47قراءة: 0 د, 38 ث
      
شدّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على مباشر فيسبوك مساء أمس على ضرورة اقتران حل البرلمان بالدعوة لانتخابات تشريعية في أجل لا يتجاوز الآجال الدستورية.

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وقالت: "ننتظر دعوة الناخبين كتابيا للانتخابات التشريعية ولا مجال لاستفتاءات "القطوس في شكارة" واستغلال الفرصة لتنفيذ المشاريع الشخصية، وفق تعبيرها.
كما دعت الى الكف عن التلاعب بمصلحة الوطن، وفق ما نشرته على صفحتها بفيسبوك.

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وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أعلن مساء امس الأربعاء 30 مارس 2022 ، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، عن حل مجلس نواب الشعب، المجمدة أعماله منذ جويلية الماضي، بناء على الفصل 72 من الدستور.


يذكر أن الحزب الدستوري الحرّ يعقد صباح اليوم على الساعة 11.00 ندوة صحفية لعرض موقف الحزب على إثر صدور الأمر الرئاسي المتعلق بحل البرلمان .




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