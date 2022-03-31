سامي الطاهري: قرار حل البرلمان جاء متأخرا لكنه كان ضروريا

اكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن قرار حل البرلمان جاء متاخرا لكنه كان ضروريا.
وأقر خلال تدخل هاتفي له في مانيتال اذاعة شمس، صباح اليوم الخميس، ان الموقف الرسمي للاتحاد من قرار حل البرلمان سيصدر عن إجتماع المكتب التنفذي الذي سيعقد صباح اليوم، وفق تعبيره.
هذا وقال سامي الطاهري إن "البرلمان كان مجمدا وهو في عداد الاموات وإكرام الميت بدفنه".
ويذكر ان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد قال في تصريحات إعلامية سابقة أن "الحل في الحل" في إشارة منه لحل البرلمان.
الإتحاد لن يتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتمت دعوته للتشاور فقط
و أكد الطاهري ان المنظمة الشغيلة لن تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تعقيبا منه على تصريحات الأستاذ في الإقتصاد فتحي النوري بان الصندوق ارتكب خطأ في تونس بالتفاوض مع منظمة.
وقال إنه تمت دعوة الإتحاد للتشاور فقط وليس للتفاوض.
وأفاد الطاهري ان مبدا التشاركية كوني والتشاور مع النقابات مهم ولايندرج في إطار التفاوض، مبينا انهم كمنظمة وطنية قدموا رأيهم بخصوص بعض المسائل المعتلقة خاصة برفع الدفع وتجميد الاجور والتفويت في المؤسسات العمومية.
وشدد الطاهري ان الإصلاحات لا يجب ان تكون مبينة على حساب الشعب والطبقة المهمشة في ظل أوضاع إجتماعية هشة جدا.
هذا وأشار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنه لحد الآن لم يتم الكشف عن طبيعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا أحد يعلم ما يدور في المكاتب، وفق تعبيره.
من بين أهم النقاط في كلمة الرئيس تحذيره من العنف
وقال الطاهري ، إن "من بين اهم النقاط في كلمة رئيس الجمهورية أمس خلال إعلانه عن حل البرلمان تحذيره من العنف".
وأفاد ان "كل من يقرأ الاوضاع بطريقة إستراتيجية يفهم ان كل قرار له استتباعات متوقعة وغير متوقعة خاصة في ظل وضع سياسي غير مستقر وقدوم شهر رمضان وإقتراب الإمتحانات وفي ظل وضع غامض مع ميزانية غير واضحة المعالم".
وأقر خلال تدخل هاتفي له في مانيتال اذاعة شمس، صباح اليوم الخميس، ان الموقف الرسمي للاتحاد من قرار حل البرلمان سيصدر عن إجتماع المكتب التنفذي الذي سيعقد صباح اليوم، وفق تعبيره.
هذا وقال سامي الطاهري إن "البرلمان كان مجمدا وهو في عداد الاموات وإكرام الميت بدفنه".
ويذكر ان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد قال في تصريحات إعلامية سابقة أن "الحل في الحل" في إشارة منه لحل البرلمان.
الإتحاد لن يتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتمت دعوته للتشاور فقط
و أكد الطاهري ان المنظمة الشغيلة لن تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تعقيبا منه على تصريحات الأستاذ في الإقتصاد فتحي النوري بان الصندوق ارتكب خطأ في تونس بالتفاوض مع منظمة.
وقال إنه تمت دعوة الإتحاد للتشاور فقط وليس للتفاوض.
وأفاد الطاهري ان مبدا التشاركية كوني والتشاور مع النقابات مهم ولايندرج في إطار التفاوض، مبينا انهم كمنظمة وطنية قدموا رأيهم بخصوص بعض المسائل المعتلقة خاصة برفع الدفع وتجميد الاجور والتفويت في المؤسسات العمومية.
وشدد الطاهري ان الإصلاحات لا يجب ان تكون مبينة على حساب الشعب والطبقة المهمشة في ظل أوضاع إجتماعية هشة جدا.
هذا وأشار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنه لحد الآن لم يتم الكشف عن طبيعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا أحد يعلم ما يدور في المكاتب، وفق تعبيره.
من بين أهم النقاط في كلمة الرئيس تحذيره من العنف
وقال الطاهري ، إن "من بين اهم النقاط في كلمة رئيس الجمهورية أمس خلال إعلانه عن حل البرلمان تحذيره من العنف".
وأفاد ان "كل من يقرأ الاوضاع بطريقة إستراتيجية يفهم ان كل قرار له استتباعات متوقعة وغير متوقعة خاصة في ظل وضع سياسي غير مستقر وقدوم شهر رمضان وإقتراب الإمتحانات وفي ظل وضع غامض مع ميزانية غير واضحة المعالم".
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