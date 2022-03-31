فتحي النوري: ''النقد الدولي إرتكب خطأ في تونس لأن التفاوض مع الدولة ليس مع منظمة''

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أقر الأستاذ في الإقتصاد والعضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي فتحي النوري أن صندوق النقد الدولي إرتكب خطأ في تونس لان التفاوض يكون مع الدولة وليس مع منظمة.وعبر في تدخل هاتفي صباح اليوم الخميس في ماتينال اذاعة شمس، عن إستيائه بأن يكون التفاوض رهين منظمة وطنية (الأتحاد العام التونسي للشغل)، مبينا ان الدولة من تتحمل المسؤولية لانه كان عليها إبلاغ موقفها لصندوق النقد الدولي لانها الوحيدة المسؤولة عن التفاوض وهي التي ستمضي والاموال ستخصص للبنك المركزي، وفق تعبيره.وعلى ذلك، أشار فتحي النوري إلى أن القرار الإقتصادي أصبح مرتبطا بالإتحاد ثم بالحكومة نظرا لضعف الأخيرة وفراغ البلاد، وفق تعبيره.كما قال النوري ان أسوأ ما يمكن ان تعيشه الدولة ان تبني ميزانيتها على قرض رهين موافقة صندوق النقد الدولي.ويذكر أن وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، كانت في تصريحات سابقة أشارت إلى أن كل التوازنات في ميزانية 2022 مبينة على الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.هذا وافاد فتحي النوري أن الوضع الإقتصادي لن يتحسن في تونس طالما الأزمة السياسية متواصلة، مشددا على ضرورة الإستقرار السياسي ووضع ديبلوماسية إقتصادية مع تعزيز دور تونس الدولي والإقليمي من خلال تسجيل حضورها في كافة القضايا.