هذا ما جاء في الفصل 72 من الدستور الذي استند إليه رئيس الجمهورية لحل البرلمان


Publié le Mercredi 30 Mars 2022 - 22:10قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد,مساء اليوم الأربعاء عن حل مجلس النواب الذي كان قد قرر تجميد أعماله منذ يوم 25 جويلية الماضي وذلك بسبب ما وصفه بمحاولة انقلابية من النواب المجمدين الذين عقدوا جلسة افتراضية اليوم".

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و قال رئيس الجمهورية إن تونس تعيش اليوم وضعا غير طبيعي نعيش للأسف محاولة انقلابية و لكنها فاشلة متابعا قوله "والواجب الوطني يقتضي اليوم حماية الشعب و الوطن بناءا على أحكام الدستور" حسب قوله.

و أكد سعيد أنه استند في قرار حل المجلس على الفصل 72 من الدستور وفي مايلي نص الفصل المذكور:
..


" رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 243754

Hamditch  (Tunisia)  |Mercredi 30 Mars 2022 à 22h 45m |           
فعل كل شيء! الا ما يجب عليه فعله... الاقتصاد في الحضيض... المواطن تعب و مل
كان الوعود!



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