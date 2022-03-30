هذا ما جاء في الفصل 72 من الدستور الذي استند إليه رئيس الجمهورية لحل البرلمان

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" رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد,مساء اليوم الأربعاء عن حل مجلس النواب الذي كان قد قرر تجميد أعماله منذ يوم 25 جويلية الماضي وذلك بسبب ما وصفه بمحاولة انقلابية من النواب المجمدين الذين عقدوا جلسة افتراضية اليوم".و قال رئيس الجمهورية إن تونس تعيش اليوم وضعا غير طبيعي نعيش للأسف محاولة انقلابية و لكنها فاشلة متابعا قوله "والواجب الوطني يقتضي اليوم حماية الشعب و الوطن بناءا على أحكام الدستور" حسب قوله.