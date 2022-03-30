وزيرة الماليّة تلتقي برئيس مجلس إدارة مجموعة أوريدو العالمية


Publié le Mercredi 30 Mars 2022 - 20:03قراءة: 0 د, 19 ث
      
التقت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية ظهر اليوم بمقر الوزارة بالشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة أوريدو العالمية.

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و كان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى نشاط المجموعة في تونس وبرامج عملها في الفترة القادمة.

وأكد الطرفان على أهميّة تدعيم نشاطات هذه الشركة في تونس وتطويرها. وثمّنا من جهة أخرى عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وإرتياحهما لمستوى التعاون الثنائي.

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