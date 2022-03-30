وزيرة العدل تأذن بفتح بحث تحقيقي ضدّ عدد من النواب بتهمة تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة

أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإجراء التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المجمدة انشطته من أجل تكوين وفاق إجرامي " بقصد التآمر على أمن الدولة لإرتكاب الإعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وذلك تبقى طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق موقع الشروق.



