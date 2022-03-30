وزيرة العدل تأذن بفتح بحث تحقيقي ضدّ عدد من النواب بتهمة تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة


Publié le Mercredi 30 Mars 2022 - 19:42قراءة: 0 د, 16 ث
      
أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإجراء التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المجمدة انشطته من أجل تكوين وفاق إجرامي " بقصد التآمر على أمن الدولة لإرتكاب الإعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وذلك تبقى طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق موقع الشروق.

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