وزير تكنولوجيات الاتصال ينفي التشويش على الجلسة العامة للبرلمان

رئيس الجلسة طارق فتيتي

Publié le Mercredi 30 Mars 2022 - 16:21قراءة: 0 د, 46 ث
      
نفى وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، اليوم، تعطيل تطبيقات التواصل عن بعد بهدف التشويش على الجلسة العامة للبرلمان ، المنعقدة عن بعد اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، خلافا لما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونفى بن ناجي تورّط وزارته في مثل هذه الأعمال، قائلا: "بالعكس نحن نعدّ لمنظومات ومنصات كي نحلّ المشاكل لا لنصنعها..".

وتحدّث الوزير، في تصريح لاذاعة موزاييك، عن وجود إشكاليات في تطبيقة "ماسنجر" منذ أيّام وهي خارجة عن نطاق الدولة التونسية، مشيرا إلى أنّ الوزارة خصّصت منظومة تمكّن من حلّ أيّ إشكال حال خلال التبليغ عنه من قبل المواطنين.
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يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب المعلّقة اختصاصاته قد ضبط خلال اجتماعه بداية الأسبوع برنامج الجلسة العامة التي المنعقدة اليوم، برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، وبمشاركة خمسة كتل برلمانية وهم: كتلة قلب تونس، كتلة ائتلاف الكرامة، كتلة حركة النهضة، جزء من كتلة الديمقراطية (نواب من التيار الديمقراطي)، ونواب من كتلة الإصلاح.



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