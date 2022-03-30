رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo العالمية


Publié le Mercredi 30 Mars 2022 - 15:05قراءة: 0 د, 26 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 بقصر قرطاج، الشيخ فيصل بن ثاني ال ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة اوريدو العالمية.
وأكد رئيس الجمهورية على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة مع دولة قطر، وحرص تونس على تذليل كل الصعوبات التقنية من أجل توفير المناخ المناسب للاستثمار في بلادنا.
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ومن جانبه، تقدم الشيخ فيصل بن ثاني ال ثاني بالشكر على ما يحظى به فرع المؤسسة بتونس من دعم وتعاون، معربا عن الاستعداد التام لتنويع مجالات الأنشطة وتطوير حجم الاستثمارات، فضلا عن توفير الدعم الاقتصادي لتونس.

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