القبض على قاتل عامل بناء والقائه في وادي برادس مليان

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كشف امس الثلاثاء أعوان فرقة الإدارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالقرجاني لغز مقتل عامل بناء على يد زميله والقاء جثته في وادي بجهة رادس مليان، وقد اعترف القاتل أنه حاول سلب الضحية مبلغ 1300 دينار كان بحوزته ولما تفطن له عنفه والقى به في وادي بجهة رادس مليان بعد أن تحولا إلى هناك لعقد جلسة خمرية.موضحا أنه غادر المكان واختبأ بجهة سيدي حسين لمدة 5 اشهر إلى أن تمت الإطاحة به،باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.وللإشارة فإن الضحية اصيل منطقة جبل الجلود في حين أن القاتل أصيل إحدى ولايات الشمال .