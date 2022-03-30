مدير الأمن الوطني سابقا يكشف معطيات حول ثورة 14 جانفي

باب نات -

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وجهت اول امس الاثنين محامية أحد الشهداء أسئلة لمدير عام الأمن الوطني سابقا عادل التويري خلال الاستماع له أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كمنسوب له الانتهاك في قضية شهداء وجرحى الثورة بالكرم الغربي ونهج كولونيا حول حقيقة خلية الأزمة بوزارة الداخلية من جهة ،ومن جهة أخرى علاقته بوزير الداخلية احمد فريعة المعين بتاريخ 12 جانفي 2011 وكيفية التعامل بينهما فأجاب عادل التويري أن خلية الأزمة ، وأنها ليست خلية مستحدثة بمناسبة أحداث 17 ديسمبر وما بعده وانما هي خلية ليست حديثة العهد بل تنتصب كلما كانت هناك احداث هامة بالبلاد على غرار فيضانات أو او مؤتمرات عالمية أو غيرها من الأحداث ذات الأهمية القصوى وأنها اول اجتماع لها كان يوم 9 جانفي 2011 وضمت كل من الجيش والامن والحرس وحضرها المديرين العامين ووزير الدفاع وأكثر من 42 إطار أمني والأمين العام للتجمع ورئيس اركان الجيش رشيد عمار ممثل عن القيادة العسكرية وأمر الحرس الوطني محمد امين العابد وشرف الدين الزيتوني المتفقد العام وممثلين عن الحماية المدنية، جيش الأركان الثلاثة ورئيس قاعة عمليات الجيش والمخابرات التى كان يمثلها احمد شابير وعلي السرياطي ومحمد العربي الكريمي ...وتم التداول في هذا الاجتماع حول 3 نقاط ... النقطة الأولى تمحورت في كيفية تدخل التجمع الدستوري الديمقراطي في الإحاطة بالمسيرات وتهدئة الوضع على مستوى المتظاهرين وذلك بمحاولة حث أهالي التجمعيين لتهدئة الأوضاع مع ابنائهم، وردهم وثنيهم عن المشاركة في تلك المظاهرات ...والنقطة الثانية تمحورت في كيفية رسم خطة طوارئ بين الجيش والامن للإحاطة بالاحداث وكيفية التعاطي معها وتمثل التنسيق في أن يتولى الجيش التمركز في أماكن حساسة ،وفي المفترقات الكبرى فقط ...والنقطة الثالثة تم التداول حول إمكانية سحب وحدات التدخل التابعة لأمن بالقصرين وتعويضها لوحدات الحرس الوطني نظرا للغضب والرفض الصادر عن المتساكتين بالقصرين في قبول التعامل مع وحدات التدخل وان هذه النقطة الأخيرة لقت رفضا من طرف رشيد عمار معللا رفضه بالتشابه على مستوى الزي بين الحرس والجيش وخوفا ان يقع خلط في ذهن المتساكنين بين الجيش والحرس وارجأ التداول في هذه النقطة ليوم 10 جانفي 2011 ملاحظا أن الاتفاق بين جميع الحاضرين في الاجتماع المذكور يوم 9 جانفي 2011 كان الإجماع على تهدئة الوضع وعدم استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين ،وانه بتاريخ 9 جانفي 2011 وبسبب سقوط قتلى بتالة والقصرين قام بتغيير المسؤول الميداني على تالة والقصرين المدعو يوسف عبد العزيز وتعويضه لضابط آخر يدعى المنصف العجيمي ،وكانت التعليمات الصادرة لهذا الأخير هو تهدئة الوضع وعدم أستعمال الرصاص الحي وحرصا منه ومن بقية المديرين العامين على الوقوف على حقيقة الوضع وسقوط القتلى بالرغم من اعطاء التعليمات بعدم إطلاق النار تم الاستنجاد برئيس منطقة المهدية ورئيس منطقة تونس المدينة باعتبار انهما اصيلا منطقة القصرين للقيام باستقراءات وأبحاث للوقوف على أسباب سقوط قتلى ،ولم تتواصل هذه الأبحاث بسبب تسارع وتيرة الأحداث مضيفا أنه بتاريخ 10جانفي 2011 اجتمعت من جديد خلية الأزمة ببعض عناصرها التى ضمت ممثلين عن الحرس الوطني والجيش الوطني والأمن لمواصلة التداول حول الوضع عوضا عن وحدات التدخل وانتهوا حول ارسال عناصر من الحرس الوطني بسب وجود اختلاف في الزي بين الحرس والجيش ذلك أن زي الحرس الوطني مكتوب عليها من الخلف" الحرس الوطني " كما أن رئيس اركان الجيش رشيد عمار تمسك بتغيير قبعة الجيش بقبعة حمراء عوض الخضراء لتجنب لبس بين الجيش والحرس .وتم إرسال وحدات من الحرس الوطني إلى جهة القصرين .