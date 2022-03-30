بالفيديو... تونسي يقاتل إلى جانب الجيش الأوكراني " لم احصل على أموال مقابل تطوعي"

. ..

. .

بثت قناة الحدث حوارا مع تونسي مقيم بأوكرانيا منذ 20 سنة, يقاتل الى جانب الجيش الأوكراني كمتطوع في مواجهة الجيش الروسي.وقال الشاب التونسي انه كان يشتغل في أوكرانيا ولم يتوقع حدوث الحرب لكنه بعد اندلاعها قام بنقل العرب من أوكرانيا نحو الحدود لتسهيل مغادرتهم البلاد.وتابع "كنت اشتغل سائق تاكسي واليوم توقف كل شيئ ولا أتحصل على أموال مقابل تطوعي ومستعد للذهاب الى الجبهات".واضاف " الشعب الأوكراني شعب طيب رغم وجود بعض العنصريين ويستحق التضحية".