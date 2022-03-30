الزكراوي: ''حالة الإستثناء تنص على الإعداد للانتخابات لا أكثر وماعدى ذلك إنحراف بالسلطة''

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قال الأستاذ في القانون العام صغير الزكراوي، اليوم الأربعاء، إن دعوات رئيس البرلمان المعلقة أشغاله لعقد جلسات عامة في ظل الإجراءات الإستثنائية "تمرد وتآمر على مؤسسات الدولة ونيل من النظام العام ومحاولة للتدويل والإستقواء بالخارج وزجه في مسائل تونسية - تونسية سيادية".هذا وحمل الزكراوي خلال تدخل هاتفي له في ماتينال اذاعة شمس، رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية ما يحدث لانه إرتكب عديد الأخطاء من بينها عدم الإعلان عن حل المجلس والتباطئ في أخذ القرارات.وتابع الزكراوي القول ان "من اعلن عن تعليق احكام الدستور او جزء منه قادر على حل المجلس والقطع مع المنظومة السابقة ".وأقر أستاذ القانون العام ان رئيس الجمهورية بصدد إضاعة 25 جويلية والإنحراف عن المسار، مبينا أن مراسيم الشركات الأهلية والصلح الجزائي لا تدخل في حالة الإستثناء التي تعيشها تونس في ظل الأمر 117 الصادر في سبتمبر الفارط.وأكد الزكراوي أن حالة الإستثناء تنص على الإعداد للانتخابات لا أكثر وماعدى ذلك إنحراف بالسلطة ، وفق تعبيره.وفي ذات السياق، إعتبر الزكراوي أن إجتماع مجلس الامن القومي رسالة سيئة للخارج وللمؤسسات المالية المانحة في فترة تتفاوض فيها تونس مع صندوق النقد الدولي".