رئيس الجمهورية يقرر انهاء إنهاء مهام والية سوسة ووالي صفاقس


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 20:01قراءة: 0 د, 19 ث
      
ذكرت رئاسة الجمهورية، في بلاغ مقتضب مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الدولة، أصدر اليوم أمرين رئاسيين يقضيان تباعا، بإنهاء تكليف رجاء الطرابلسي بمهام والي بولاية سوسة، وإنهاء تكليف فوزي مراد بمهام والي بولاية صفاقس.

...

يذكر أنه تم تعيين والي صفاقس في 26 نوفمبر 2021، في حين عينت رجاء الطرابلسي والية على سوسة في أفريل 2020، وشغلت قبل ذلك التعيين نفس الخطة بولاية منوبة.


..








Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243672



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 29 مارس 2022 | 26 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:08 18:41 15:56 12:31 06:10 04:42
Babnet
17°
Babnet25°Babnet% 77:الرطــوبة
تونــسBabnet11°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1125°-1421°-1319°-1115°-9
  • Avoirs en devises
    22770,4

  • (29 mars)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,27443 DT        1$ =2,97827 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 mars)   910,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
   