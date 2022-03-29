رئيس الجمهورية يقرر انهاء إنهاء مهام والية سوسة ووالي صفاقس

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ذكرت رئاسة الجمهورية، في بلاغ مقتضب مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الدولة، أصدر اليوم أمرين رئاسيين يقضيان تباعا، بإنهاء تكليف رجاء الطرابلسي بمهام والي بولاية سوسة، وإنهاء تكليف فوزي مراد بمهام والي بولاية صفاقس.يذكر أنه تم تعيين والي صفاقس في 26 نوفمبر 2021، في حين عينت رجاء الطرابلسي والية على سوسة في أفريل 2020، وشغلت قبل ذلك التعيين نفس الخطة بولاية منوبة.