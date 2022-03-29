23 نائبا بالكونغرس يطالبون بلينكن بمراجعة أولويات الدعم الأمريكي لتونس مع تراجع الديمقراطية

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نص الرسالة:

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"بينما تتناقش إدارة بايدن مع الكونغرس بشأن ميزانية السنة المالية 2023 ، فإننا نحث وزارة الخارجية على إعطاء الأولوية للبرامج التي تدعم استعادة الحكم الديمقراطي ، وتعزيز سيادة القانون ، وضمان الاستقرار ،وتعزيز دوى المجتمع المدني وذلك خلال النظر في المساعدة الأمريكية لتونس''.لقد تعززت العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس منذ أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالنظام الاستبدادي للرئيس زين العابدين بن علي قبل أكثر من أحد عشر عامًا.في السنوات التي تلت ذلك، استثمر الشعب التونسي في الإدماج السياسي والإصلاح، وتعزيز المؤسسات القضائية، ودعم وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، والمشاركة في العديد من الانتخابات الديمقراطية.يجب ألا تكون قوة نموذج تونس الإيجابي للتعددية الديمقراطية السلمية ضحية للإحباطات الحقيقية التي يعبر عنها العديد من التونسيين بسبب الركود الاقتصادي المستمر والفساد على مستوى عالٍ وإساءة استخدام السلطة ووحشية الشرطة. فقط حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة يمكنها معالجة هذه المظالم العميقة والتغلب عليها بفعالية.لقد شهدنا خلال الأشهر الثمانية الماضية تآكلًا واضحًا وملموسًا للمؤسسات الديمقراطية التي قضى الشعب التونسي أكثر من عقد في بنائها.ما زلنا نشعر بالقلق من أن الجدول الزمني الذي اقترحه الرئيس سعيد للإصلاحات الدستورية والانتخابات التشريعية لا يتضمن سبلًا للحوار الشامل، ويعزز نيته في الإبقاء على تعليق عمل البرلمان حتى ديسمبر 2022 على الأقل.تصريحات الرئيس العامة الرافضة للبرلمان المنتخب بشكل مباشر ووصف معارضيه ومنتقديه بالخونة يثير قلقًا عميقًا ويثير شكوكًا جدية حول التزامه بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في أي نظام سياسي تونسي جديد ينبثق من هذه العملية ".لقد أدت أحداث إضافية إلى تعميق قلقنا بشأن عملية الإصلاح في تونس. الاحتجاجات السلمية تم التعامل معها بعنف، حوكم عدد كبير من المدنيين أمام الجيش وكانت هناك محاكمات بسبب اقتراف امر موحش ضد الرئيس. ومؤخرا أعلن الرئيس سعيد أنه سيحظر الدعم الاجنبي لتمويل منظمات المجتمع المدني كما حل المجلس الأعلى للقضاء وهو كيان مفوض دستوريًا وواحدة من الهيئات القليلة المتبقية التي عملت بشكل مستقل عن الرئيس.رغم أن الرئيس سعيد يصر على أنه سيصلح الهيئة بدلا من إلغائها، سمحت له هذه الخطوة بالسيطرة الكاملة بشكل فعال على القضاء، والسلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة ويوضح المدى الذي سيصل إليه في توطيد السلطة.في ظل هذه الظروف نحث إدارة بايدن على مراعاة الوضع التونسي وتشجيع وزارة الخارجية على إعطاء الأولوية للبرامج التي تدعم استعادة الديمقراطية ، والإجراءات القانونية وسيادة القانون في البلاد.بشكل منفصل، لدى الولايات المتحدة علاقة طويلة الأمد مع الجيش التونسي ويجب أن نستمر في دعم تونس مثل قدرات مكافحة الإرهاب، ولكن أي مساعدة لقوات الأمن الداخلي للبلاد، والتي لعبت تاريخيا دورا هاما في قمع المواطنين التونسيين ، ينبغي أن يكون بعناية.لقد شجعنا قرار مؤسسة تحدي الألفية (MCC) بعدم التحرك إلى الأمام والتوقيع على ميثاق جديد مع الحكومة التونسية “بسبب الحكم الديمقراطي في أعقاب أحداث 25 جويلية ".نحن نتفق على المضي قدما في التوقيع و تنفيذ الميثاق في المناخ السياسي الحالي من شأنه أن يرسل رسالة خاطئة ويتعارض مع أهداف الحكم الديمقراطي المنصوص عليها في قانون التفويض الخاص بمؤسسة تحدي الألفية.بشكل منفصل، أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب أزمة اقتصادية مزعزعة للاستقرار في تونس، يجب أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كان عدم وجود برلمان فعال وانغلاق المجال السياسي قد يقوض الاستقرار وملكية الدولة الضروريين لنجاح البرنامج.نحن ملتزمون بشدة بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس ونظل يقظين في علاقتنا لدعم الشعب التونسي في سعيه لبلد مستقر ومزدهر وديمقراطي.لهذه الغاية ، نشجع إدارة بايدن على الانخراط بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع المدني المحلي ، ولضمان أن تكون مبادرات الحكم الرشيد أساسية في مساعدة الولايات المتحدة لـتونس.