المحكمة الابتدائية ترفض شكاية تقدّمت بها عبير موسي لإيقاف أشغال جلسة البرلمان..


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 17:08قراءة: 0 د, 36 ث
      
قررت اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض المطلب في القضية الاستعجالية التى رفعتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى من أجل ايقاف أشغال الجلسة العامة المبرمجة غدا 30 مارس 2022 لمجلس نواب الشعب .

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وكان مكتب المجلس قرّر عقد جلسة عامة افتراضية غدا الأربعاء للنظر في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها منذ 25 جويلية الماضي.

ويشار إلى أنّ عبير موسي أعلنت في فيديو نشر على صفحة الحزب بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك اليوم الثلاثاء، رفع قضية استعجالية لإيقاف أشغال الجلستين العامتين المبرمج عقدهما يومي 30 مارس و2 أفريل 2022.
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وأوضحت أنّ هذه القضية الاستعجالية تأتي تفاديا للتبعات الخطيرة لما ستحتويه الجلسة من قرارات تتعلق بالأمن القومي التونسي ووحدة الوطن والمؤسسات، وقد حجزت القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة، وفق تصريحها.

المصدر موزاييك

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