رئيسة الحكومة تستقبل رئيس منظمة الأعراف الفرنسية


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 16:24قراءة: 0 د, 41 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الاثنين 28 مارس 2022 بقصر الحكومة بالقصبة رئيس منظمة الأعراف الفرنسية MEDEF Geoffrey Roux de Bézieux، بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

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وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية التعاون التونسي الفرنسي الذي يعد نموذجا للشراكة المتميزة، ودور المستثمرين الفرنسيين في المساهمة في الاقتصاد التونسي باعتبار فرنسا أول مستثمر في تونس بأكثر من 1500 شركة وهو ما يوفر حوالي 145 ألف موطن شغل.

وأبرزت رئيسة الحكومة أن تونس حريصة على مزيد توفير تسهيلات للمستثمرين الفرنسيين ودعم الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين ونظرائهم الفرنسيين وتوفير مناخ مشجع على الاستثمار باعتباره قاطرة لإنعاش الاقتصاد.
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من جانبه نوّه رئيس منظمة الأعراف الفرنسية بعمق التعاون الاقتصادي بين تونس وفرنسا والفرص الهامة التي توفرها تونس للمستثمرين الفرنسيين مؤكدا حرص منظمتهم على تنويع الشراكات مع رجال الأعمال التونسيين لتشمل مجالات أخرى مثمرة.

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