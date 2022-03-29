تونس : COLEC يعلن يوم الخميس عن تكوين اللجنة العلمية من أجل تقنين القنب الطبي و الصناعي

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يعقد الائتلاف من أجل تقنين القنب COLEC ندوة صحفية للاعلان عن تكوين اللجنة العلمية من أجل تقنين القنب الطبي و الصناعي و ذلك يوم الخميس 31 مارس في العاصمة تونس.تضم اللجنة مجموعة من الخبرات و الكفاءات الوطنية العالية المستوى في مجالات الطب و الصيدلة و البيولوجيا و الفلاحة و الاقتصاد و القانون و الاجتماع و عدة ميادين أخري. هذا و سيتم الإعلان عن أعضاء اللجنة خلال الندوة الصحفية.