بن مبارك: "سعيد دخّل البلاد في حيط والحلّ في انتخابات رئاسية مبكرة"


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 14:38قراءة: 0 د, 47 ث
      
قال الناشط السياسي و منسق حملة "مواطنون ضدّ الانقلاب"، جوهر بن مبارك، إن "ما قام به رئيس الجمهورية، قيس سعيّد انقلاب" وإن "الحل هو في تنظيم انتخابات رئاسية مبكّرة".

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وأضاف في مداخلة له اليوم في برنامج "بوليتيكا" على اذاعة "الجوهرة أف أم" أن "الانتخابات ستُعطي الكلمة للشعب حتى يفصل هذا النزاع".

وتابع أن "الرئيس قد نزع عن نفسه الشرعية عندما انقلب على الدستور واحتكر السلطات"، وفق قوله.
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وأوضح أنه "لا ينوي الترشّح لأي منصب وليست لديه مطامع سياسية"، بل هو "مُرشّح للمقاومة وللتصدي للانقلاب والاستبداد وخرق دولة القانون".

قيس سعيّد " دخّل البلاد في حيط"

وقال جوهر بن مبارك، إن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد "استغل الأزمة الاقتصادية و المالية والاجتماعية والصحية للبلاد كذريعة، وقام بكل ما بوسعه لتجميع كل السلطات في يديه".

وأضاف أن "سعيد دخّل البلاد في حيط"، وقام "بتكديس السلطة دون أن يدرك ماذا يفعل يها".
ووصف بن مبارك الرئيس بـ"الخطر الداهم" و "المهووس بالسلطة"، وفق تعبيره.



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