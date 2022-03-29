الطبوبي : يجب حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات ولا يمكن لشخص واحد أن يبني مستقبل تونس

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قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال حضوره في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك, إنّ تونس لا تسقط أبدا مهما مرّت بأزمات بل ستبقى دائما شامخة بأبنائها.واعتبر أن ما يجري مؤخرا على الساحة السياسية مربك "لكن موقف الاتحاد واضح ولن نغيره فنحن مع مسار 25 جويلية ولا رجوع للوراء ولكن نرفض التفرّد بالقرارات ولا يمكن لشخص واحد أن يبني مستقبل تونس".وشدد الطبوبي على أن البناء التشاركي ضروري مع كل القوى الوطنية والمدنية التي تتميز ببعد النظر وفي مقدمتها الاتحاد التونسي للشغل لضمان مستقبل افضل للبلاد.وتابع أمين عام اتحاد الشغل "من يدعو إلى شرعية أخرى فهو خاطئ لأننا لا نملك حكومة شرق وغرب.. نحن ندعم مسار 25 جويلية رغم ما شابه من هنات لكننا قادرون على المضي قدما" وفقا لتعبيره.كما شدد الطبوبي على رفضه الدعوات لعقد جلسات في البرلمان "حتى لا نزيد الطين بلة" حسب قوله.واقترح الطبوبي حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات ...كما طالب نور الدين الطبوبي الاستماع لموقف رئيس الجمهورية بكل وضوح من مسائل الدعم والصناديق الاجتماعية.. مضيفا // مع احترامي لرئيسة الحكومة نحب نسمع المسؤول الأول على السلطة التنفيذية اليوم..//