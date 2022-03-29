القضاء يصدر حكمه على حمة الهمامي والصافي سعيد والياس الفخفاخ وآخرون


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 13:15قراءة: 0 د, 14 ث
      
حكمت أمس هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية، بتونس بتخطئة نبيل القروي ب30 الف دينار والصافي سعيد ب5 آلاف دينار وسعيد العايدي ب5 آلاف دينار من أجل جرائم انتخابية ومخالفة الاشهار السياسي ،كما حكمت المحكمة في حق حمة الهمامي ولطفي المرياحي والياس الفخفاخ بعدم سماع الدعوى...


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