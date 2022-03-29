سفيرة بريطانيا في تونس: سيتم شراء زيت الزيتون التونسي من المحلات البريطانية مستقبلا

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أفادت سفيرة بريطانيا في تونس هيلين ونترتون اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 بأنّ سيمّ افتتاح سلسلة من الفعاليات لتعزيز تمويل الصادرات من الممكلة المتحدّة.وأشارت هيلين ونترتون خلال حضورها في برنامج أكسبريسو على Express FM إلى أنّ الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات توفّر فرص في تونس لتمويل المشاريع، وتشجع القطاع الخاص والحكومة على اغتنام الفرص.وأضافت أنّها تتيح تمويلا بشروط ميسّرة مما يمكّن الشركات التونسية من شراء سلع وخدمات من بريطانيا ويتم حاليا تطوير عدّة مشاربع في كامل القارة الإفريقية كبناء مستشفيات ومطارات وتحسين الطرقات ومشاريع أخرى كالكهرباء، كما أنّ الهئية البريطانية لتمويل الصادرات رصدت 2.5 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل 10 مليار دينار لتمويل المشاريع في تونس.وقالت سفيرة بريطانيا في تونس إنّ الانتفاع من هذه التمويلات تكون عبر قروض مباشرة وتأمينها يكون عبر البنوك المحلية، مؤكّدة أنّ الهدف من هذه التمويلات خلق فرص عمل جديدة وتمويل المشاريع وتعزيز الاقتصاد التونسي.وأكّدت السفيرة أنّ المشروع الذي سيتم تمويله يجب أن لا يقلّ عن 20 بالمائة من سلع وخدمات بريطانية، وتكون فترة سداد القرض ما بين 11 و18 سنة إذا كان المشروع في الطاقات المستدامة.وذكرت السفيرة أنّ مؤسسة تونسية مقرّها ولاية القيروان تحصّلت على تمويل من طرف الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات بقيمة 39 مليون دينار، حيث تمّ تمكينها من شراء معدّات من شركة بريطانية متخصّة.وبيّنت سفيرة بريطانيا في تونس هيلين ونترتون أنّ كل التفاصيل متاحة على الصحفة الرسمية لسفارة بريطانيا في تونس عبر موقع فايسبوك، مؤكّدة أنّه سيتم سماع كل تساؤلات المؤسسات التونسية.وفي ختام مداخلتها قالت السفيرة إنّ هناك فرصا جيّدة للمنتجين التونسيين خاصة منتجي زيت الزيتون، وسيتم شراء زيت الزيتون التونسي من المحلات البريطانية مستقبلا.