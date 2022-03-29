وزيرة المالية: '' كل التوازنات في ميزانية 2022 مبنية على الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي''


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 11:28قراءة: 0 د, 45 ث
      
أقرت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، اليوم الثلاثاء، ان كل الفرضيات والتوازنات في ميزانية 2022 مبينة على الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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هذا وأفادت الوزيرة في تصريح لاذاعة شمس آف آم على هامش ندوة حول تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكفونية، ان الفترة القادمة ستكون مرحلة للمفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي.

وقالت وزيرة المالية انه جمعهم لقاء الاسبوع الفارط ببعثة من صندوق النقد الدولي
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الفترة القادمة ستكون مرحلة المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي

وأفادت الوزيرة ان المحادثات مع صندوق النقد الدولي كانت جدية والانطباعات جيدة وايجابية، وفق تعبيرها.

واضافت الوزيرة انه هناك تقدم في هذه المحادثات، مؤكدة ان الفترة القادمة ستكون مرحلة المفاوضات الرسمية.

وأقرت بوغديري نمصية ان فريق صندوق النقد الدولي عبر عن استحسانه لعمل الحكومة نظرا لوجود تطورات قابلة للتطبيق مع الاخذ بعين الاعتبارات لكل الاكراهات الموجودة الاقتصادية والاجتماعية .

وأكدت بوغديري نمصية ان "النقد الدولي تأكد من جدية الإصلاحات التي تعتزم الحكومة الأنطلاق فيها".

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