العجبوني: سعيد يتحدث عن احترام الدستور وهو اول من تعسف عليه

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" مجلس أمن قومي يتم عقده مرة أخرى ليس لتدارس المخاطر التي تتهدد الأمن الوطني نتيجة الأزمة الاقتصادية و الإجتماعية الخانقة و تداعيات الحرب الروسية-الغربيّة ، و إنّما لمهاجمة معارضي قيس سعيد و الإستقواء عليهم بالجيش و الأمن.

قيس سعيّد الذي انقلب على الدستور بحكم الأمر الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021، تحدّث البارحة كثيرا عن احترام الدستور و مبادئ القانون الذي درّسه طيلة 30 سنة، وهو الذي تعسّف عليهم طولا و عرضا، و ألغى كل سلطة رقابيّة و قانونية على قراراته و مراسيمه المسقطة.

يقول الشاعر :

يا أيّها الرّجل المعلّم غيره....هلاّ لنفسك كان ذا التعليمُ

وحديثنا قياس!"

استغرب النائب في البرلمان عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك من تصريح الرئيس قيس سعيد الذي حذر من تجاوز الدستور في تعليقه على نية البرلمان عقد جلسة عامة للنظر في الاجراءات الاستثنائية.وقال العجبوني " سعيّد الذي انقلب على الدستور تحدّث البارحة كثيرا عن احترام الدستور و مبادئ القانون" مضيفا " يقول الشاعر :يا أيّها الرّجل المعلّم غيره....هلاّ لنفسك كان ذا التعليمُ".وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أشرف مساء يوم الاثنين بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي.وشدد سعيد، وفق شريط فيديو نشرته الرئاسة على موقعها مساء يوم الاثنين ، على أن الاجتماع الافتراضي الذي عقده مكتب البرلمان، المجمد اعماله ،هو "اجتماع غير قانوني"، نظرا لأن "مكتب المجلس مجمدة أعماله مثل البرلمان، كما أنه لن يتم تجديد تركيبته".ولاحظ رئيس الدولة أن النظام الداخلي للمجلس النيابي "ليس من قوانين الدولة"، التي قال إنها ليست "باللعبة أو الدمية التي تحركها الخيوط من داخل البلاد وخارجها".