Lancement de la 12ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM)

Orange lance la 12me dition du POESAM, le Prix Orange de lEntrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient, qui rcompense chaque anne les meilleurs projets technologiques avec un impact social. Les candidats ont la possibilit, jusquau 27 mai, de proposer leur projet dans la rubrique POESAM du site https://poesam.orange.com Dcern par Orange, le POESAM rcompense les projets innovants bass sur les TIC qui permettent damliorer les conditions de vie des populations dans des domaines comme lducation, la sant, la culture, lagriculture, le paiement mobile ou encore le dveloppement durable.Le concours dbute par une phase nationale durant laquelle Orange Tunisie tudie les projets soumis puis dsigne les trois laurats nationaux. Ils recevront respectivement 15 000 DT, 10 000 DT et 5 000 DT.Par la suite, les trois laurats tunisiens accderont la seconde phase internationale, o ils seront en comptition avec les laurats des autres pays dAfrique et du Moyen-Orient dans lesquels le groupe Orange est prsent. Les trois laurats internationaux recevront, en plus des lots nationaux, lquivalent de 25 000, 15 000 et 10 000 et bnficieront dun accompagnement personnalis dispens par des professionnels de la cration et du financement des jeunes entreprises.Pour cette anne encore, Orange dcerne un 4me Prix lors de la phase internationale, avec le Prix Fminin International, dune valeur quivalente 20 000. Il rcompense soit une femme porteuse dun projet, soit un projet proposant une solution technologique qui amliore les conditions de vie des femmes (autonomisation des femmes, cration ou prservation des emplois, collecte de donnes sur le genre, inclusion numrique et inclusion financire).Le POESAM sadresse ainsi tout tudiant, salari ou entrepreneur de plus de 21 ans, dont linitiative a moins de trois ans dge.Depuis 2011, le POESAM sinscrit dans une logique de dtection des jeunes talents du numrique responsable, une dmarche au cur de la stratgie dOrange.Soyez donc tous au rendez-vous du #POESAM2022 et dposez votre projet sur : https://poesam.orange.com