عماد بن حليمة: الفصل 80 يقول يبقى البرلمان في حالة انعقاد و الدستور لا فيه تعليق اختصاص و لا تجميد

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" الرئيس خلال اجتماع مجلس الأمن القومي " لم اتول حل مجلس النواب لان الدستور لا يسمح لي بذلك ".

كان ما جبدتهاشي خير الحكاية خاطر حتى الفصل 80 يقول يبقى البرلمان في حالة انعقاد و الدستور لا فيه تعليق اختصاص و لا تجميد و زيد اقرا الفصل 77 يعطيك حق الحل".

انتقد المحامي عماد بن حليمة في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر عقد مجلس الأمن القومي بشان عدم قدرته على حل البرلمان لان الدستور لا يسمح بذلك.وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أشرف مساء يوم الاثنين بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي.وشدد سعيد، وفق شريط فيديو نشرته الرئاسة على موقعها مساء يوم الاثنين ، على أن الاجتماع الافتراضي الذي عقده مكتب البرلمان، المجمد اعماله ،هو "اجتماع غير قانوني"، نظرا لأن "مكتب المجلس مجمدة أعماله مثل البرلمان، كما أنه لن يتم تجديد تركيبته".ولاحظ رئيس الدولة أن النظام الداخلي للمجلس النيابي "ليس من قوانين الدولة"، التي قال إنها ليست "باللعبة أو الدمية التي تحركها الخيوط من داخل البلاد وخارجها".