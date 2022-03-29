وزارة المرأة: نحو الترفيع في طاقة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن من 120 الى 170 مسنا خلال سنة 2022

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أفادت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء أنها قررت الترفيع في عدد المسنين المنتفعين ببرنامج الايداع العائلي من 120 الى 170 مسنا مع نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لأن يكون هذا البرنامج آلية ناجعة تحفظ استقرارفئة كبار السن فاقدي السند في محيطهم العائلي البديل لحماية توازنهم النفسي والعاطفيوذكرت الوزارة في بلاغها أنها تخصص سنويا اعتمادات مالية بأكثر من 400 ألف دينار بعنوان منحة الإيداع العائلي لكبار السن التي تصرف لفائدة الأسر البديلة التي تقوم بإيواء المسنين فاقدي السند العائليولفتت الى أن كل عائلة تأوي أحد المسنين في اطار هذا البرنامج تحصل على منحة شهرية تساوي 200 دينار مشيرة الى أنها ستتولى تحويل الاعتمادات الماليّة الخاصة بهذه المنح إلى المندوبيات الجهوية خلال شهر أفريل القادموجددت وزارة المرأة تعهدها بتوفير كل الإمكانيات للإحاطة بكبار السن فاقدي السند العائلي في وقت تسجل فيه تونس زيادة في نسبة المسنين الذين ستصل نسبتهم الى 17 بالمائة من السكان خلال سنة 2029 كما تشير الدراسات الى أن شريحة المسنين ستبلغ 30 بالمائة من المجتمع خلال 2034