واشنطن "قلقة" حيال المسار الديمقراطي بتونس وتدعو لاحترام الحريات


Publié le Lundi 28 Mars 2022 - 23:55قراءة: 1 د, 8 ث
      
أعربت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين، عن قلقها بشأن "المسار الدّيمقراطي" في تونس، وأكدت على "أهمية إطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية"، بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.

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جاء ذلك، في بيانٍ لسفارة الولايات المتحدة في تونس، عقب زيارة استمرت 5 أيامٍ لوكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والدّيمقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زِيّا.

والتقت زِيّا بـ"كبار المسؤولين الحكوميين التّونسيين، بمن فيهم رئيسة الحكومة، نجلاء بودن ، ووزير الخارجية، عثمان الجرندي ، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين ، وممثلين عن المجتمع المدني من ضمنهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء مناهضون للفساد وصحفيون"، وفق البيان.
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وشددت زِيّا، بحسب البيان، على "ما يساور الولايات المتحدة من قلق بشأن المسار الدّيمقراطي في تونس وأهمية إطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية يدلي فيها المجتمع المدني بصوته".

وأضاف البيان "التأكيدات الحكومية (التونسية) مشجعة، على إنتهاج نهج تشاركي أثناء تنفيذ خارطة الطريق السّياسية"، مقابل تأكيد وكيلة وزير الخارجية على "ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التنظم لجميع التونسيين، على النحو المنصوص عليه في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وشددت المبعوثة الأميركية على أن "القضاء المستقل أساسي لنظام ديمقراطي متماسك وسليم". وحثت الحكومة التونسية على "الكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومقاضاة الأفراد من أجل ممارسة سلمية لحرية التعبير"، وفق ذات البيان.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 243607

Shadow  (Saudi Arabia)  |Mardi 29 Mars 2022 à 06h 16m |           
يريدون جعل تونس نقطة عبور و منصة للفوضى للوصول إلى ثروات الجزائر من الغاز خاصة في هذا الوقت العصيب. مخطط الاخوان هدفه اسقاط النضام من النضام نفسه. ما يسمى ب
Soft Power
او القوة الناعمة. و هو منهج جديد للقوة يعتمد على التركيع الاقتصادي و السياسي. انتهجته أمريكا بعد فشلها عسكريا في أفغانستان و العراق. و أسس لهاذا المنهج
JOSEPH NYE
عميد كلية هارفارد و مستشار رئيس أمريكا George boush
و النتيجة واضحة تركيع الاقتصاد في 10 سنوات بنسبة قروض ارتفعت من 40 بال 100 سنة 2011 إلى 90 بال 100 سنة 2021 من الناتج القومي. تأتي بعد ذالك مؤسسات أمريكا على رأسها صندوق النقد الدولي لترفض الاقراض. هذا الصندوق المسيس الذي وافق على اقراض اكرانيا ب 5000 مليار وهي مدمرة و لم يوافق على اقراض تونس المستقرة. الهدف هو نشر الفوضى في تونس و من ثمة في الجزائر. مخطط امريكي جهنمي ابرز الابطال فيه هم الاخوان



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