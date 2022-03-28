واشنطن "قلقة" حيال المسار الديمقراطي بتونس وتدعو لاحترام الحريات

أعربت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين، عن قلقها بشأن "المسار الدّيمقراطي" في تونس، وأكدت على "أهمية إطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية"، بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.
جاء ذلك، في بيانٍ لسفارة الولايات المتحدة في تونس، عقب زيارة استمرت 5 أيامٍ لوكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والدّيمقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زِيّا.
والتقت زِيّا بـ"كبار المسؤولين الحكوميين التّونسيين، بمن فيهم رئيسة الحكومة، نجلاء بودن ، ووزير الخارجية، عثمان الجرندي ، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين ، وممثلين عن المجتمع المدني من ضمنهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء مناهضون للفساد وصحفيون"، وفق البيان.
وشددت زِيّا، بحسب البيان، على "ما يساور الولايات المتحدة من قلق بشأن المسار الدّيمقراطي في تونس وأهمية إطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية يدلي فيها المجتمع المدني بصوته".
وأضاف البيان "التأكيدات الحكومية (التونسية) مشجعة، على إنتهاج نهج تشاركي أثناء تنفيذ خارطة الطريق السّياسية"، مقابل تأكيد وكيلة وزير الخارجية على "ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التنظم لجميع التونسيين، على النحو المنصوص عليه في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وشددت المبعوثة الأميركية على أن "القضاء المستقل أساسي لنظام ديمقراطي متماسك وسليم". وحثت الحكومة التونسية على "الكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومقاضاة الأفراد من أجل ممارسة سلمية لحرية التعبير"، وفق ذات البيان.
جاء ذلك، في بيانٍ لسفارة الولايات المتحدة في تونس، عقب زيارة استمرت 5 أيامٍ لوكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والدّيمقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زِيّا.
والتقت زِيّا بـ"كبار المسؤولين الحكوميين التّونسيين، بمن فيهم رئيسة الحكومة، نجلاء بودن ، ووزير الخارجية، عثمان الجرندي ، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين ، وممثلين عن المجتمع المدني من ضمنهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء مناهضون للفساد وصحفيون"، وفق البيان.
وشددت زِيّا، بحسب البيان، على "ما يساور الولايات المتحدة من قلق بشأن المسار الدّيمقراطي في تونس وأهمية إطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية يدلي فيها المجتمع المدني بصوته".
وأضاف البيان "التأكيدات الحكومية (التونسية) مشجعة، على إنتهاج نهج تشاركي أثناء تنفيذ خارطة الطريق السّياسية"، مقابل تأكيد وكيلة وزير الخارجية على "ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التنظم لجميع التونسيين، على النحو المنصوص عليه في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وشددت المبعوثة الأميركية على أن "القضاء المستقل أساسي لنظام ديمقراطي متماسك وسليم". وحثت الحكومة التونسية على "الكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومقاضاة الأفراد من أجل ممارسة سلمية لحرية التعبير"، وفق ذات البيان.
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