عز الدين سعيدان: صندوق النقد الدولي أخطأ في حق تونس بجعل اتحاد الشغل الطرف المحدد أو الطرف المعطل لأي اتفاق

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اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الإثنين 28 مارس 2022، أن صندوق النقد الدولي أخطأ في حق تونس لمّا اشترط التوافق المسبق والمكتوب بين الحكومة واتحاد الشغل حول برنامج الإصلاحات.وقال سعيدان، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ''عمليا صندوق النقد الدولي أعطى إلى اتحاد الشغل حق الفيتو (droit de veto) وهكذا عقّد الأمور في تونس''.وأضاف سعيدان، أن صندوق النقد الدولي جعل من الاتحاد العام التونسي للشغل الطرف المحدد أو الطرف المعطل، معتبرا أن في ذلك إضعاف للحكومة وتدخل في شأن داخلي بحت، وفق قوله.