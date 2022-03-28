بلاغ مروري بمناسبة المقابلة الرياضية بين المنتخب الوطني التونسي و المنتخب المالي

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بمناسبة مقابلة الجولة الختاميّة المؤهّلة لكأس العالم لكرة القدم التي ستدور يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 على السّاعة 20.30 بالملعب الأولمبي حمّادي العقربي برداس بين المنتخب الوطني التونسي و المنتخب الماليتدعو وزارة الدّاخليّة العموم التقيد بالإجراءات التالية:- أولا: التأكيد على كافة القاصدين الملعب القدوم في أوقات مبكرة تجنبا للإكتظاظ والإستظهار بتذاكر الدخول عند الإقتراب من مداخل الملعب وذلك لتسهيل مهمة التوجيه والفرز من قبل الوحدات الأمنيّة.- ثانيا: إحترام الدّخول عبر الأبواب المنصوص عليها بالتذاكر علما وأن فتح أبواب الملعب سيكون على السّاعة 17.00 وغلقها سيكون على الساعة 19.30.- ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الجنوبي من جهة الزهراء لإيواء سيّارات جماهير المنتخب الوطني التونسي والحاملين لتذاكر الدّخول الحاملة لأرقام الأبواب من 11 إلى 25 ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة ثمّ مفترق وادي مليان تحت الجسر فمدخل المأوى من ناحية مدخل الزيتون.- رابعا: تمّ تخصيص المأوى الشمالي من جهة المسبح لإيواء سيّارات جماهير المنتخب الوطني التونسي والحاملين لتذاكر الدّخول الحاملة لأرقام الأبواب من 27 إلى 33 عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة ثمّ محول الملعب، أو عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 فمفترق شوشة رادس ثم مفترق المدينة الجديدة ثم مدخل المأوى من ناحية المدخل الرّئيسي.- خامسا: يكون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر أبواب 03 و04 و07 و08 وأصحاب الدّعوات الشرفيّة والصّحفيّين .- سادسا: يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيّة رقم 1 في الجزء الممتدّ بين مفترق معرض ب س ب ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 16.00 إلى الساعة 00.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.- سابعا: تُوكّد وزارة الدّاخليّة على إحترام قانون الطرقات والإبتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة علما وأنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.