جوهر بن مبارك: حسم الأمر الديمقراطية ستنتصر على الفاشية والشعبوية

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قال الاثنين 28 مارس، عضو جبهة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك إن الأمر قد حسم وأن الديمقراطية ستنتصر على الفاشية والشعبوية." الفاشيّة في هبّة أخيرة يائسة لانقاذ نفسها وانقاذ الإنقلاب رغم يقينها بأن الأمر قد حسم. هكذا تسقط الأقنعة ويتّضح للعيان من هي القوة التي تحرّكت وحرّكت اذرعها يوم 25جويلية لاعطاء ذريعة الانقلاب، ومن هي القوّة التي وفّرت للانقلاب عناصر الدعم والارتكاز الصلب المادّي والسياسي وهي في نفس الوقت تستثمر في سعيّد وتسعى عبره وعلى ظهره للسطو على السلطة.هي الجزء المتطرّف من منظومة "القديمة" التي رفضت الانتقال منظومة الاستبداد والفساد والامتيازات التي حكمت البلاد بلا انقطاع منذ الاستقلال. وحكمت بذلك على الثورة وقيم الحداثة السياسية بالموت خنقا.ولكنّ الامر قد حسم الديمقراطية هي التي ستنتصر على الفاشية والشعبوية."