محمد عبو: قيس سعيد هازز البلاد للحيط وانا أساند اجتماع البرلمان لوضع حد للاجراءات الاستثنائية


Publié le Lundi 28 Mars 2022 - 16:32قراءة: 0 د, 39 ث
      
عبّر الاثنين 28 مارس، الامين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو عن مساندته لاجتماع مكتب مجلس النواب بهدف عقد جلسة عامة لوضع حد للاجراءات الاستثنائية.

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وصرح عبو بان العودة للشرعية مسألة ضرورية وانه كان من اول الداعين لتطبيق الفصل 80 بهدف تطبيق الدستور وليس للانقلاب معتبرا أنه حان الوقت لانهاء الاجراءات ااستثنائية.

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وأضاف بان رئيس الجمهورية "ما يسمع حتى حد " وهو بصدد تدمير الدولة وهاززها للحيط " وفق تعبيره مجددا تأكيده على ضرورة اجتماع البرلمان للتصدي لاعلان انهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية.

يذكر ان مكتب مجلس النواب اجتمع صباح الاثنين وقرر عقد جلسة عامة يوم 30 مارس للنظر في الغاء الاجراءات الاستثنائية وجلسة يوم 2 افريل للنظر في الاوضاع المالية للبلاد.


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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 243576

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 28 Mars 2022 à 17h 04m |           
اكبر صباب كان يتوسل في الجيش لحل البرلمان بالقوة والذي كان يتوسل للرءيس لانزال الجيش ضد الشعب وكان يمني النفس بالغنيمة هو وزوجته ... الان لا يمكن ان يسترجع ثقة الشعب ابدا لانه احمق ببساطة ... الاحمق الذي لا يعرف ان الحملة الابتخابية لا يمكن ان تتواصل كامل المدة الانتخابية وان ااشعب في حاجة الهدوء لمراقبة اداء الاحزاب الحاكمة وتكوين فكرة موضوعية بعيدة عن كل تشويش وتفوريخ وتفزعيك ... الجاهل هو الذي يعتبر نفسه وصي وسيد على الشعب وليس خادم له ولاراته
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Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 28 Mars 2022 à 16h 49m |           
كان جا راجل قبل ما يحل فمو يلزمو يعتذر للشعب



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