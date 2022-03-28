محمد عبو: قيس سعيد هازز البلاد للحيط وانا أساند اجتماع البرلمان لوضع حد للاجراءات الاستثنائية

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عبّر الاثنين 28 مارس، الامين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو عن مساندته لاجتماع مكتب مجلس النواب بهدف عقد جلسة عامة لوضع حد للاجراءات الاستثنائية.وصرح عبو بان العودة للشرعية مسألة ضرورية وانه كان من اول الداعين لتطبيق الفصل 80 بهدف تطبيق الدستور وليس للانقلاب معتبرا أنه حان الوقت لانهاء الاجراءات ااستثنائية.وأضاف بان رئيس الجمهورية "ما يسمع حتى حد " وهو بصدد تدمير الدولة وهاززها للحيط " وفق تعبيره مجددا تأكيده على ضرورة اجتماع البرلمان للتصدي لاعلان انهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية.يذكر ان مكتب مجلس النواب اجتمع صباح الاثنين وقرر عقد جلسة عامة يوم 30 مارس للنظر في الغاء الاجراءات الاستثنائية وجلسة يوم 2 افريل للنظر في الاوضاع المالية للبلاد.