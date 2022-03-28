سالم الأبيض: مؤتمر حركة الشعب تجاهل رغبة الأغلبية الساحقة في مراجعة الموقف من 25 جويلية


Publié le Lundi 28 Mars 2022 - 16:28قراءة: 0 د, 18 ث
      
قال القيادي في حركة الشعب سالم الأبيض، انّ مؤتمر الحزب الأخير، تم اغراقه بالقضايا التنظيمية.

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وفي تصريح "للصباح نيوز"، أشار سالم الأبيض أنّ الخوض في المسائل التنظيمية كان على حساب الجانب السياسي، بالرغم من رغبة الأغلبية الساحقة من المؤتمرين الخوض في مراجعة الموقف السابق لحركة الشعب من 25 جويلية، مضيفا أنّه توجد رغبة في عدم المساس بهذا الجانب والتعمق فيه.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 243575

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 28 Mars 2022 à 16h 45m |           
يدعيو الثقافة وهوما جهلة وحمقى ... هم مصاءب حلت بالبلاد ...



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