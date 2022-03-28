سالم الأبيض: مؤتمر حركة الشعب تجاهل رغبة الأغلبية الساحقة في مراجعة الموقف من 25 جويلية

. ..

قال القيادي في حركة الشعب سالم الأبيض، انّ مؤتمر الحزب الأخير، تم اغراقه بالقضايا التنظيمية.وفي تصريح "للصباح نيوز"، أشار سالم الأبيض أنّ الخوض في المسائل التنظيمية كان على حساب الجانب السياسي، بالرغم من رغبة الأغلبية الساحقة من المؤتمرين الخوض في مراجعة الموقف السابق لحركة الشعب من 25 جويلية، مضيفا أنّه توجد رغبة في عدم المساس بهذا الجانب والتعمق فيه.